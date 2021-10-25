Похороны Сергея Морозова: где и когда состоится панихида и прощание с футбольным экспертом

В пятницу, 22 октября, умер футбольный эксперт Сергей Морозов. Гражданская панихида и прощание с ним состоится во вторник, 26 октября.

Сергей Морозов умер на 72-м году жизни. По данным телеканала "Футбол", на котором он работал экспертом с момента запуска, причиной стало осложнение от коронавируса.

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Гражданская панихида и прощание состоятся в Олимпийском дворике НСК "Олимпийский" во вторник, 26 октября, с 11:00 до 12:30.

Вход в Олимпийский дворик будет осуществляться через Северный ресепшен стадиона (возле ресторана). Вход на территорию стадиона будет осуществляться через ворота Запад 2 (со стороны оперетты) и Север 1 (со стороны касс Дворца Спорта). Въезд на территорию будет осуществляться через ворота Запад 2 (со стороны оперетты).

После гражданской панихиды, в 14:00, Сергея Морозова похоронят на Совском кладбище.