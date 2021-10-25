Сергій Морозов помер на 72-у році життя. За даними телеканалу "Футбол", на якому він працював експертом з моменту запуску, причиною стало ускладнення від коронавірусу.

Детальніше Помер Сергій Морозов – експерт каналів "Футбол" та чемпіон СРСР у складі Зорі

Громадська панахида та прощання відбудуться в Олімпійському дворику НСК "Олімпійський" у вівторок, 26 жовтня, з 11:00 до 12:30.

Вхід до Олімпійського дворика буде здійснюватися через Північний ресепшен стадіону (біля ресторану). Вхід на територію стадіону буде здійснюватися через ворота Захід 2 (зі сторони оперети) та Північ 1 (зі сторони кас Палацу Спорту). В`їзд на територію буде здійснюватися через ворота Захід 2 (зі сторони оперети).

Після громадянської панахиди, о 14:00, Сергія Морозова поховають на Совському кладовищі.