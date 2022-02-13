Погода на стороне Украины: на Олимпиаде-2022 перенесли соревнования из-за непогоды

Квалификацию лыжной акробатики на Олимпиаде-2022 перенесли из-за непогоды. В этой дисциплине Украину представляют две спортсменки.

В воскресенье, 13 февраля, должна была начаться квалификация по лыжной акробатике среди женщин. На эти соревнования были заявлены две украинки – Ольга Полюк и Анастасия Новосад. Однако последнюю не допустили до старта – она на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус.

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Шанс для украинки

Но в программу соревнований неожиданно свои изменения внесла погода. В Чжанцзякоу, где проходят соревнования по фристайлу, перед квалификацией начался сильный снег с ветром. Поэтому организаторы решили отложить старт соревнований на полчаса. А впоследствии перенесли его на понедельник, 14 февраля.

Теперь есть шанс, что Анастасия Новосад таки сможет выступить на Олимпиаде-2022. Для этого лидер украинской команды должен получить два отрицательных теста на коронавирус.

Теперь квалификация начнется в 9:00 утра 14 февраля (по киевскому времени). Финал соревнований должен состояться в запланированное время: в 13:00 по Киеву.