Будут защищать с неба: на фронте погибли игроки американского футбола Сапожник и Богуславский

Багато українських спортсменів після 2014 року та 24 лютого 2022 року стали на захист рідної країни у війні проти Росії. На жаль, ворог продовжує забирати життя наших зірок спорту.

18 октября прессслужба ULAF сообщила сразу два печальных известия с разницей в 7 часов. Сначала стало известно о гибели игрока винницких Волков Руслана Сапожника, которому было всего 32 года.

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Большие потери для американского футбола Украины

Руслан взял оружие в руки с начала агрессивной захватнической войны. Сапожник вместе с друзьями и собратьями воевал в составе 111 бригады. 16 октября игрок Волков навсегда стал Героем нашей страны, погибнув в городе Торское, что в Донецкой области.

Интересно, что именно Руслан Сапожник был одним из тех, кто в 2007 году возрождал клуб по американскому футболу Волки.



На фронте погиб Руслан Сапожник / Фото УЛАФ

Впоследствии на Фейсбуке Украинской Лиги Американского Футбола появилось еще одно печальное известие. Погиб игрок ужгородского клуба Лесорубы Даниил Богуславский. Это стало известно от брата погибшего воина Романа Богуславского.

Игрок Лесорубов отдал свою жизнь за мирное небо над Украиной в Херсонском направлении. Даниил погиб во время спасения раненого собрата.