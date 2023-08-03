Печальное известие поступило в хоккейную семью. 15 июля в боях у адского Бахмута погиб бывший хоккеист любительского киевского Автомобилиста Владислав Лихошва.

Читайте также "Навсегда в строю": Россия унесла жизни бывшей футзалистки сборной Украины Элеоноры Мальцевой

Горькая потеря для украинского хоккея

Теперь спортсмену навсегда 21 год. Лихошва служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Отметим, что с детства занимался хоккеем. А после окончания школы пошел на срочную службу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Владислав не мог спокойно сидеть и присоединился к рядам ВСУ.

Похоронили хоккеиста, сменившего клюшку в защиту родной страны, 22 июля в родной Михайловке-Рубежовке.

Похоронили молодого воина 22 июля в родной Михайловке-Рубежовке (село в Бучанском районе Киевской области).

Лихошва уже четвертый по счету представитель украинского хоккея, погибшего во время полномасштабной войны против России. Самому младшему погибшему хоккеисту было всего 19 лет (Александр Колонюк), а самому старшему – 42 года (Александр Хмель). Также свою жизнь за свободу Украины отдал 26-летний Ярослав Гаркавко.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего!

После 24 февраля 2022 года в Украине разработали сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация о погибших на войне спортсменах