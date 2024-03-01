Смертельная тренировка: в Испании трагически погиб талантливый 18-летний велогонщик Хуан Пухальте

В четверг, 29 февраля, в последний месяц зимы ужасное известие всколыхнуло не только всю Испанию. В результате ДТП трагически погиб молодой велогонщик Хуан Пухальте.

18-летний спортсмен погиб во время одной из своих тренировок. Авария произошла в районе Картахены.

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Ужасные новости для сообщества велогонщиков

К сожалению, полученные травмы были не совместимы с жизнью. Поэтому врачам не удалось вернуть велогонщика, который подавал большие надежды, с "того" мира. Хуан Пухальте умер в возрасте 18 лет.

Сообщается, что в результате ДТП Пухальте, который выступал на юниорском уровне, получил повреждение селезенки, почки, а также травму головы, а в его организме началось внутреннее кровотечение.

Пока неизвестно никаких деталей смертельной аварии, в которой погиб велогонщик элитной команды Valverde Team.

Авария произошла 29 февраля в районе Картахены. В результате ДТП молодой спортсмен, который проводил тренировки, получил многочисленные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. О причинах ДТП ничего не сообщается.

В Федерацию велосипедного спорта региона Мурсия выражают свои соболезнования семье погибшего спортсмена. Это большая потеря не только для его команды, но и в целом для этого вида спорта.

Хуан Пухальте во время соревнований / Фото Federación de Ciclismo de la Región de Murcia