На фронте погиб преданный фанат Карпат Тарас Чучман

Фанатское движение Украины понесло тяжелую потерю. В боях под Марьинкой погиб известный болельщик львовских Карпат Тарас Чучман.

О гибели легендарного фаната сообщила официальная страница львовского клуба в Facebook. Тарас Чучман был ярым болельщиком "львов" более 25 лет.

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Тарас был настоящим фанатом футбола, талантливым фотографом, оператором и монтажером. С первых дней полномасштабного вторжения России по зову сердца он пошел защищать свою Родину. Тарас погиб 4 апреля 2023 года недалеко от Марьинки, попав под артиллерийский обстрел.

Впервые на стадион "Украина" Тарас попал в 1997-м и с тех пор искренне полюбил футбол. Вы точно видели его работы: многочисленные футбольные видео, коллажи и фотографии. С началом полномасштабного вторжения Чучман вступил в ряды Национальной гвардии и воевал в Донецкой области. Там, неподалеку от Марьинки, Тарас попал под артиллерийский обстрел. Память о Тарасе всегда будет жить в наших сердцах,

– говорится в сообщении Карпат.

Ранее поступило известие о гибели преданного фаната Карпат и Галичанки Юрия Рудого. Защитник Украины погиб вблизи Бахмута.