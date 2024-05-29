Человек с большой буквы: на фронте погиб экс-футболист Нивы Тернополь Роман Сорока

Очередная печальная весть поступила с фронта. В боях за независимость Украины отдал свою жизнь бывший футболист тернопольской Нивы Роман Сорока.

28 мая стало известно о гибели на российско-украинской войне бывшего профессионального футболиста Романа Сороки. Украинскому воину было всего 46 лет.

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Тяжелая потеря отечественного футбола

Печальную весть о гибели защитника Украины сообщил его сын Степан. Он опубликовал пост в инстаграме.

Я пока не могу этого постичь и принять. Ты был лучшим папой, другом, советчиком. Ты был человеком, на которого я всю жизнь равнялся и буду продолжать это делать. Спасибо тебе за тебя, спасибо тебе за меня, за все мои навыки, за все мои победы, я всем обязан тебе. Ты Человек с большой буквы, ты настоящий папа, ты чистый патриот своего государства и за нее же положил свою жизнь,

– написал Степан Сорока.

Что известно о павшем защитнике Украины

Роман Сорока родился на Львовщине в селе Вороняки.

В сезоне 2000/01 играл за тернопольскую Ниву, которая тогда выступала в Высшей лиге Украины. 23-летний футболист сыграл в трех поединках, в том числе против киевского Динамо.

В том же сезоне провел 15 поединков за ФК Тернополь на первенство Второй лиги.

Также Роман Сорока играл за любительские команды, в частности за Сокол Золочев.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память...