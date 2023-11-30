Играл в УПЛ и был чемпионом Европы среди студентов: на войне погиб футболист Роман Годованый

Кровопролитная война продолжает уносить жизни украинских воинов. В борьбе с российскими оккупантами погиб известный украинский футболист Роман Годованый.

Роман Годованый погиб 29 ноября, когда во время выполнения боевого задания попал под вражеский обстрел. Защитнику Украины 4 октября исполнилось всего 33 года. Печальное известие сообщил отдел Чортковского РТЦК и СП.

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Успешный футболист, вставший на защиту Украины

Роман Годованый родился в Тернопольской области, где делал свои первые шаги в футболе. Впоследствии талантливого футболиста пригласили в тернопольскую Ниву, в составе которой играл в Первой и Второй лигах.

В 2009 году Роман в составе команды ФК Тернополь стал чемпионом Европы среди студенческих команд. В 2010 году Годованный второй раз участвовал в ЧЕ и выиграл бронзовые награды.

В декабре 2009 года луцкая Волынь заинтересовалась услугами молодого центрального защитника и подписала контракт. Вместе с "крестоносцами" Годованый стал серебряным призером Первой лиги. В следующем сезоне Роман дебютировал в УПЛ, где сыграл 15 матчей.

После полномасштабного российского вторжения воевал в 33-й механизированной бригаде. У погибшего Героя Украины остались двое несовершеннолетних детей и жена.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Годованого.