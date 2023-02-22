Под Соледаром погиб харьковский борец Кирилл Баев

Спортивное сообщество Украины продолжает терять своих героев. В боях в Донецкой области российские захватчики убили чемпиона Украины по казацкому двобою Кирилла Баева.

Печальное известие сообщил Харьковский городской совет. Во время выполнения боевого задания вблизи города Соледар погиб Кирилл Баев. Герою Украины был всего 21 год.

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Кирилл родился в Харькове. С детства начал заниматься единоборствами. С 2011 по 2015 год занимался дзюдо в Спортивном клубе "Слобожанец".

Был многократным чемпионом Харьковской области и Украины по казацкому двобою. Кирилл выигрывал Кубок мира и был призером чемпионата мира, призером чемпионата Украины по хортингу.

До российского нашествия Кирилл учился на факультете физического воспитания и спорта Харьковского университета им. Сковороды. После начала войны спортсмен добровольно вступил в спецподразделение "KRAKEN" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кирилл Баев / facebook.com/kharkovgovernment

Светлая память Герою Украины!