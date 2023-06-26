На фронте погиб боец фри-файта и герой клипа группы Тартак Юрий Саманюк

Спортивное сообщество Украина понесло тяжелую утрату. В боях на Запорожском направлении погиб командир отдельной мобильной группы, тренер по рукопашному бою Юрий Саманюк.

Юрий Саманюк был командиром взвода противотанковых управляемых ракет роты огневой поддержки 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". Настоящий Герой Украины погиб 25 июня вблизи села Малая Токмачка Запорожской области. Об этом сообщили товарищи и собратья военнослужащего.

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Большая потеря украинского народа

Пресофицер 93 омбр Ирина Рыбакова в Twitter написала о гибели Героя, опубликовав архивное видео с Юрием, на котором он играет на варгане в подвале одного из домов Бахмута.

Глыба. Он не был рожден для войны. Он был рожден для Карпат, детей, музыки, дружбы, своего дома, мастерства, самого вкусного в мире фильтр-кофе. Юра, это трагедия,

– написала Рыбакова.

Видео с Юрием Саманюком

В мирное время Юрий Саманюк занимался спортивным туризмом, играл на разных музыкальных инструментах. Свою любимую свирель Юрий вытатуировал на предплечье.

Кроме того, Саманюк был тренером по рукопашному бою, занимался фри-файтом, популяризировал рукопаш-гопака на различных площадках.

Юрий обладал харизматичным обликом настоящего казака. Он неоднократно снимался в клипах украинских исполнителей. В частности, сыграл роль главного героя в клипе группы Тартак "Дж… Ангел".

Клип Тартак "Дж...Ангел"

В начале полномасштабной военной агрессии Саманюк вступил в ряды Украинской добровольческой армии. Освобождал Киевскую, Харьковскую области. Позже пополнил состав 93 ОМБр "Холодный Яр". Был пулеметчиком, минометчиком и оператором СПГ. Воевал в самых горячих точках Донбасса: Бахмут, Соледар. На войне получил позывной Тринадцатый.

28 декабря 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил Юрия Саманюка орденом "За мужество" III степени.

Свой жизненный путь Герой Украины, спортсмен и воин Юрий Саманюк завершил при освобождении Запорожской области.

У Юрия Саманюка осталась жена, двое детей, отец и сестра.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.