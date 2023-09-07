На войне погиб брат футболиста Динамо и сборной Украины Юрий Дятлюк

Ужасное известие пришло в динамовскую семью. Брат футболиста столичного клуба и сборной Украины Александра Тимчик погиб на фронте.

Трагедия произошла еще 3 августа 2023 года. Юрий Дятлюк во время выполнения боевого задания попал под артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области. Брату футболиста Динамо Александра Тимчика было всего 34 года.

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Юрий Дятлюк родился в селе Крикливец Крижопольской общины Винницкой области. До войны Юрий тоже занимался футболом. Играл в чемпионате области за любительскую команду Кряж-Агро. А также был игроком винницкого минифутбольного клуба Химик.

Во время полномасштабной войны, начатой Россией, служил старшим сапером инженерно-саперного взвода аэромобильного батальона 95-й ОДШБР.

Во время пресс-конференции накануне ответного матча с греческим Арисом главный тренер Динамо Мирча Луческу сообщил, что у одного из футболистов команды погиб брат. Тогда наставник "бело-синих" не назвал фамилию. Теперь известно, что это был брат Александра Тимчика.

Александр Тимчик почтил память погибшего брата / instagram.com/tymchyk_18

У погибшего Героя остались жена и двое детей: 11-летний сын и 4-летняя дочь. Супруга Юрия Дятлюка Ольга создала петицию с просьбой присвоить ее мужу звание Героя Украины.

В честь погибшего воина в Виннице назвали ежегодный турнир по футзалу.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.

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