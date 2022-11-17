В боях на Донбассе погиб экс-игрок сборной Украины по гандболу Евгений Колесниченко

Очередная печальная новость поступила с фронта. В боях на востоке против российских захватчиков погиб чемпион Украины по гандболу Евгений Колесниченко.

Война продолжает отнимать лучших представителей украинского народа. Вблизи Бахмута погиб уроженец Донбасса, мастер спорта по гандболу Евгений Колесниченко.

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С первых дней полномасштабного вторжения Евгений записался в Киевскую самооборону, а затем защищал Украину в самых горячих точках фронта. О гибели героя сообщила его жена.

Пока я еще в шоке и могу это написать. Жени больше нет. Он погиб в районе Бахмута. Родной Донбасс не отпустил его,

– написала Евгения Колесниченко в Facebook.

Напомним, Евгений Колесниченко был мастером спорта по гандболу. В составе донецкого Шахтера он трижды становился чемпионом Украины. Кроме того, Колесниченко вызывался в национальную команду.

У Евгения остались жена Евгения и трое детей.

Ранее мы сообщали, что в боях против российских оккупантов погиб коллега олимпийского чемпиона Жана Беленюка Дмитрий Шпак.