Жизнь оборвала пуля врага: на фронте погиб бывший футболист Прикарпатья Игорь Стахив

Большую потерю понесло футбольное сообщество Украины. В боях с российскими захватчиками погиб бывший профессиональный футболист Игорь Стахив.

Чемпион Первой лиги Игорь Стахив погиб на российско-украинской войне. Трагическую весть сообщила страница Ветеранов футбола Прикарпатья в фейсбуке.

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Стал Ангелом спорта

Известный украинский футболист родился в Коломые. Начал игровую карьеру с любительских коллективов.

В 1991 году дебютировал в ивано-франковском Прикарпатье, за которое выступал с перерывами пять сезонов. Вместе с командой по итогу сезона 1992/93 стал чемпионом Первой лиги Украины.

В составе родного клуба впоследствии дебютировал в элитном дивизионе. Во время игровой карьеры Стахив защищал цвета запорожского Торпедо, Кремня, Зирки, Хутровика, ЛУКОРа.

С 2002 до 2014 года играл за любительские клубы Ивано-Франковской области, где завершил карьеру.

Игорь Стахив добровольцем ушел на войну и стал на защиту Родины от российских варваров. Бывший футболист ряда украинских клубов погиб от снайперской пули врага.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память...