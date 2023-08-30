"Прожил достойную, но короткую жизнь": на войне погиб фанат киевского Динамо Игорь Марковкин

В предпоследний день лета фанатское движение киевского Динамо всколыхнула ужасная новость. На войне погиб болельщик Игр "Коваль" Марковкин.

Игорь "Коваль" Марковкин стал одним из уже большого количества футбольных болельщиков, отдавших жизнь за независимость и свободу родной Украины. Теперь он будет с небес защищать страну от врага.

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Фанатское движение на небе пополнилось новым Героем Украины

Военный защищал страну в 3 ОШБр. Его жизнь оборвалась на бахмутском направлении.

Болельщику киевского Динамо, родившемуся 2 марта 2003 года, навсегда 20 лет. В ультрасе киевлян уверяют, что Игорь прожил короткую, но достойную жизнь.

02.03.2003 – бесконечность. Прожил достойную, но короткую жизнь… Вечная Шана и Слава Герою,

– написали в телеграмме ультрасу киевлян, выложив одно из фото из передовой.



На войне погиб фанат Игорь Марковкин / Фото WBC | Ультрас Динамо

Также ультрас Динамо выложило банку, куда можно сбросить средства для помощи семье погибшего фаната Игоря Марковкина. Поддержать и помочь семье Героя Украины можно по ссылке.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника и болельщика Динамо. Враг ответит за все унесенные жизни мужественных украинцев и украинок!

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину был создан специальный сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация о спортсменах, жизнь которых унесла война.