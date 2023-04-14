На фронте погиб призер ЧМ по тяжелой атлетике Игорь Дорошенко

Украинский спорт понес очередную тяжелую потерю. Во время выполнения боевой задачи погиб мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Игорь Дорошенко.

В мирное время Игорь Дорошенко становился серебряным призером чемпионата Европы и выигрывал "бронзу" чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Уроженец Кривого Рога имел звание мастера спорта международного класса.

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Трагическое известие о гибели Игоря Дорошенко сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины.

"Поступила очень печальная новость. 10 апреля от полученных ранений оборвалась жизнь Игоря Дорошенко, мастера спорта Украины международного класса по тяжелой атлетике.

Он защищал нашу родную страну от захватчиков с самого начала полномасштабного вторжения и уложил жизнь за нашу свободу и свободу. Герои не погибают! Слава Украине!", – говорится в сообщении Федерации тяжелой атлетики.

Что известно о погибшем герое

Игорь Дорошенко встал на защиту Родины в начале полномасштабной агрессии России. Он вступил в ряды ВСУ, где служил пулеметчиком.

При выполнении боевого задания вблизи Авдеевки попал под артиллерийский обстрел. Тяжелораненого атлета эвакуировали в Днепр, но спасти жизнь героя не удалось. 10 апреля перестало биться сердце Игоря Дорошенко. У погибшего защитника Украины остались жена и сын.