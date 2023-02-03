На Харьковщине простились с известным альпинистом, погибшим возле Соледара

Вчера, 2 февраля, в Харькове простились с известным украинским альпинистом Григорием Григорьевым. Он погиб 21 января между Бахмутом и Соледаром, защищая нашу Родину.

Погибшему военному было 35 лет. Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, мужчину хорошо знали в городе и области.

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В Харькове простились со спортсменом, погибшим под Соледаром

Более того, Григорий Григорьев был известен и среди спортсменов со всей Украины, которые также решили связать свою жизнь с высотой. Защитника Украины похоронили на Аллее Героев в Харькове.

Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения принялся помогать эвакуировать людей. Когда многие горожане и жители области были растеряны, он рисковал и ехал в самые горячие точки, чтобы вывозить семьи в безопасность,

– сообщила корреспондентка.

Известно, что спортсмен пошел добровольцем в одно из спецподразделений, чтобы защищать Родину. Вместе с Григорием на одном из самых горячих направлений нашей обороны погиб его собрат и также спортсмен – Александр Заколодный. Прощание с Александром состоится в ближайшие дни в Харькове.

Что известно о погибших альпинистах

Григорий Григорьев был кандидатом в мастера спорта по скалолазанию, а также имел второй разряд по альпинизму.

Кроме того, спортсмен работал над созданием современных парков в Харькове, которые были бы интересны и молодым, и взрослым.

Александр Заколодный был мастером спорта по альпинизму, кандидатом в мастера спорта по скалолазанию и туризму. К тому же спортсмен был членом сборной команды Украины по альпинизму и вице-президентом Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

Украина теряет на войне известных спортсменов

Российские оккупанты забрали жизнь мастера спорта по бодибилдингу Дмитрия Пидопригоры. Погибшему защитнику Украины было 34 года.

Успешный спортсмен и тренер погиб вблизи населенного пункта Белогоровка, Луганской области. Подразделение Дмитрия попало под минометный обстрел российских захватчиков.

А в боях под Угледаром Донецкой области погиб военный из Черкасской области и детский тренер по боксу Александр Воробьев. Украинский воин был участником боевых действий в Афганистане, а с 2017 по 2021 годы добровольцем воевал в зоне АТО/ООС

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.