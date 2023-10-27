На войне против России погиб победитель Беговой лиги Run Ukraine Дмитрий Одинец

Спортивный фронт потерял еще одного Героя Украины. Дмитрий Одинец уложил жизнь за свободу и мирное небо над головой каждого украинца.

16 октября оборвалась жизнь 23-летнего украинского военного из Ровно. Дмитрий Одинец погиб во время выполнения боевого задания вблизи Синьковки Харьковской области.

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Большая потеря в беговой семье

Отметим, что защитник с позывным "IT" (в мирное время работал в этой сфере) мог не оказаться на фронте. Дмитрий был непригоден к службе, но искал всяческий вариант, как встать на защиту родной страны. Он помогал в штабе благотворительного фонда "Соломенская котика".

После долгих отказов в июле 2023-го Одинец добился своего – его приняли в штурмовую роту "Гонор" батальона "Волки Да Винчи".

Кроме этого Дмитрий мог похвастаться серьезными спортивными достижениями. Парень успел стать победителем Беговой лиги Run Ukraine 2019 в мужской категории от 18 до 22 лет. Уроженец Ровно набрал больше всего баллов по итогам шести забегов. Также он был детским тренером по плаванию.

Родные вспоминают Дмитрия с любовью и теплом. Ведь всегда открытый, искренний и готовый прийти на помощь Дмитрий всегда был рядом с ними. По жизни военный был "везунчиком", у него всегда все получалось, что бы он ни начинал,

– упоминают в публикации Рівненської міської ради.

Команда Run Ukraine выражает искренние соболезнования семье погибшего спортсмена.

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего спортсмена и Героя Украины. Враг ответ за каждую унесенную жизнь украинца.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года в Украине был создан специальный сайт "Ангелы спорта", где публикуется краткая информация о спортсменах, погибших в результате полномасштабного вторжения России в нашу страну.