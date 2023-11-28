Защитил своим телом побратимов: на фронте погиб украинский боксер Андрей Ярчевский

Кровавая война, которую развязал кремлевский режим, продолжает уносить жизни украинцев. Во время выполнения боевой задачи погиб боксер из Броваров Андрей Ярчевский.

Трагическое событие произошло 4 ноября у села Диброва Луганской области. Во время вражеских обстрелов градами Андрей Ярчевский собственным телом прикрыл побратимов и спас их от гибели.

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Тяжелораненого Андрея удалось эвакуировать и произвести переливание крови. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 24-летнего защитника Украины.

Каждый день Андрей доказывал, что он патриот, герой, человек с большой буквы. Он поставил высокую планку для каждого из нас, потому что был верен нам, присяге, государству, родителям... Андрей погиб с оружием в руках. Мы будем на каждом шагу напоминать врагу об Андрее и всех погибших в этой войне.

– отметил в прощальном слове его собрат.

Биография Андрея Ярчевского

Андрей Ярчевский родился в Броварах Киевской области. Окончил в родном городе лицей №3. После службы в армии работал в сфере ИТ и телекоммуникаций

С детства увлекался боксом, которым занимался в свободное время. Посещал все боксерские мероприятия в Броварах и Киеве. Когда весной 2022 года вернулся в армию, выбрал себе позывной "Нокаут".

Андрей Ярчевский вместе с Александром Усиком / Фейсбук А.Ярчевского

Сначала Андрей защищал Родину на юге, в составе подразделения "Азов". А в августе 2023 присоединился к "Гвардии наступления". Был наводчиком минометного расчета.

У погибшего Героя Украины остались мама, папа и бабушка.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Воина.