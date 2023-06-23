В Херсонской области погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Слющенко
Источник:Телеграмм-канал Андрея Цаплиенко
Спортивное сообщество Украины понесло тяжелую потерю. Спасая раненого командира погиб известный спортсмен и тренер Алексей Слющенко.
О гибели Героя сообщили его побратимы. 5 июня разведчик Алексей Слющенко был смертельно ранен во время спасения командира. Военная операция происходила на днепровских островах вблизи Херсона.
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Настоящий Герой Украины
Известный атлет Алексей Слющенко защищал Украину в рядах базирующейся в Николаевской области 123-й бригады. В первые дни русского нашествия Алексей вступил в ряды разведывательного подразделения.
В марте 2022 года Слющенко вместе с бойцами территориальной обороны активно участвовал в обороне аэродрома "Кульбакино". Именно его отделение первым уничтожило на Николаевщине иранский беспилотник "Шахед 136", тем самым спас жизнь мирным гражданам.
Подразделения 123 бригады освобождали Баштанку и совместно с другими подразделениями сил обороны Украины участвовали в боях на Херсонщине.
Сестра погибшего украинского спортсмена распространяет петицию за присвоение звания "Героя Украины" воину.
Что известно о погибшем спортсмене
- В 2012 году Алексей получил звание чемпиона мира по пауэрлифтингу в Праге под флагом Украины.
- Был чемпионом Украины по бодибилдингу в 2018, 2019, 2021 годах.
- Серебряный призер чемпионатов Украины в 2019, 2021 годах.
- В мирное время Алексей работал тренером в спортклубах Николаева.