В Херсонской области погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Алексей Слющенко

Спортивное сообщество Украины понесло тяжелую потерю. Спасая раненого командира погиб известный спортсмен и тренер Алексей Слющенко.

О гибели Героя сообщили его побратимы. 5 июня разведчик Алексей Слющенко был смертельно ранен во время спасения командира. Военная операция происходила на днепровских островах вблизи Херсона.

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Настоящий Герой Украины

Известный атлет Алексей Слющенко защищал Украину в рядах базирующейся в Николаевской области 123-й бригады. В первые дни русского нашествия Алексей вступил в ряды разведывательного подразделения.

В марте 2022 года Слющенко вместе с бойцами территориальной обороны активно участвовал в обороне аэродрома "Кульбакино". Именно его отделение первым уничтожило на Николаевщине иранский беспилотник "Шахед 136", тем самым спас жизнь мирным гражданам.

Подразделения 123 бригады освобождали Баштанку и совместно с другими подразделениями сил обороны Украины участвовали в боях на Херсонщине.

Сестра погибшего украинского спортсмена распространяет петицию за присвоение звания "Героя Украины" воину.

Что известно о погибшем спортсмене