Под Угледаром погиб украинский тренер по боксу Александр Воробьев

Украинский спорт продолжает терять на войне с российским агрессором своих лучших представителей. Очередное печальное известие пришло с горячего участка фронта в Донецкой области.

В боях под Угледаром погиб военный из Черкасской области и детский тренер по боксу Александр Воробьев. Печальное известие сообщила пресс-служба Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.

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Александр Трофимович был участником боевых действий в Афганистане. С 2017 по 2021 год добровольцем воевал в зоне АТО/ООС.

До полномасштабного военного вторжения России работал тренером в Чернобаевском районном центре детского и юношеского творчества. С первых дней войны пошел добровольцем на фронт защищать Украину от российских захватчиков.

Александр Воробьев делился опытом с молодыми воинами

Бывший политзаключенный Кремля, а ныне первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко в Facebook поделился воспоминаниями о погибшем герое.

"Знал его лично. В последний раз виделись летом перед войной. Александр Трофимович, имея всесторонний и богатый боевой опыт, тренировал и воспитывал молодежь Чернобыевщины и Золотонощины. Вместе с побратимами построил на родной земле настоящий учебно-тренировочный лагерь. Оснастил его полосой препятствий, возвел ряд построек, похожих на оккупированную Донетчину, и постоянно тренировал молодых и опытных воинов. Навыки и знания полученные во время обучения неоднократно спасали жизнь нашим воинам. Сам Александр Трофимович, был чрезвычайно скромным человеком. Как большинство украинских героев", - написал Сущенко.

Также Роман Сущенко рассказал, что на месте подготовки Александр Трофимович заложил молодой фруктовый сад. Это была его вторая, после Победы личная мечта. Сад укоренился и уже весной даст цвет, а осенью принесет сочные плоды.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Воробьева. Светлая память погибшему Герою Украины.