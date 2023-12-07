Защищал Луганщину от оккупантов: на фронте погиб гандболист Александр Перепелица

Спортивное сообщество Украины понесло тяжелую потерю. В боях под Кременной погиб Александр Перепелица.

Печальное известие сообщил сайт "Ангелы спорта". Защитнику Украины Александру Перепелице было всего 26 лет.

Читайте также Война забирает лучших: на фронте погиб вице-президент федерации шахмат Украины Артем Сачук

Защищал Украину в составе "Азова"

Александр Перепелица родился в Раздольном Одесской области. С детства увлекался спортом. Особенно по душе ему пришелся гандбол.

В составе гандбольной команды Раздельного Александр играл на позиции защитника. Представлял родной край на соревнованиях разного уровня.

После начала полномасштабного вторжения России Перепелица пошел защищать Украину. Мужественный воин пополнил ряды героической бригады "Азов". Александр был командиром взвода минометной роты специального назначения.

28 августа 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Кременная в Луганской области лейтенант Александр Перепелица погиб.

В честь защитника Украины в его родном Раздельном в Одесской области положили начало Кубку по гандболу памяти Александра Перепелицы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.