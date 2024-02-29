Погба обжалует свою дисквалификацию: футболист сообщил об апелляции

Полузащитник Ювентуса Поль Погба заявил, что обжалует свою дисквалификацию на 4 года за допинг. Он планирует подать апелляцию.

Напомним, что 33-летнего полузащитника дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение касается матча между Удинезе и Ювентусом, который состоялся в августе прошлого года, когда у Поля Погба обнаружили тестостерон во время допинг-контроля.

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Что говорит Погба о допинговом скандале

Сам же футболист заявил, что не согласен с вердиктом, он назвал его неправильным.

"Я расстроен и шокирован, а мое сердце разбито из-за того, что все, что я построил в своей профессиональной игровой карьере, у меня забрали.

Когда я освобожусь от юридических ограничений, все станет понятным, но я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких добавок, которые нарушают антидопинговые правила", – заявил он.

Он также отметил, что не делает ничего такого, чтобы улучшить свою производительность, используя запрещенные вещества, и никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков.

"В связи с решением, объявленным сегодня, я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)", – написал Погба в инстаграме.

Карьера футболиста в клубе