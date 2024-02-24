Бой года: стало известно, где и когда проведут поединок Хэйни и Райан Гарсия

В Бруклине 20 апреля состоится бой между чемпионом WBC в первом полусреднем весе Дэвином Хэйни и американцем Райаном Гарсией. Golden Boy официально объявили о назначении поединка.

Стало известно, где состоится бой американского боксера первого полусреднего веса Райана Гарсии с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни. Данный поединок ждут болельщики уже очень долго

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20 апреля Хэйни и Гарсия проведут бой

Бой состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк. На кону будет стоять титул WBC в первом полусреднем весе, которым сейчас владеет Хэйни.

Последний раз Barclays Center принимал вечер бокса в октябре 2022 года, когда Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса.

В декабре 2023 года Хэйни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе. Девин еще ни разу не знал горечи поражений в 31 поединке на профи-ринге.

Райан Гарсия тоже провел свой последний бой в декабре прошлого года. 25-летний американец техническим нокаутом победил Оскара Дуарте. На счету Гарсии 24 победы в 25 боях и одно поражение.