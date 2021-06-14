И подумать не могла, – жена Зинченко встретилась с легендарным Швайнштайгером

Влада Седан, жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко, взяла интервью у легендарного футболиста сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.
В своем инстаграме Влада призналась, что в детстве и подумать не могла, что когда-то будет брать интервью у такого легендарного футболиста.
"Игру Бастиана Швайнштайгера я впервые увидела в 2006 году на чемпионате мира, когда смотрела матч за третье место между Германией и Португалией. Я хорошо помню, как тогда 22-летний Басти отметился двумя голами и исполнением штрафного, в результате которого у португальцев случился автогол.
Мне тогда было 11 и я подумать не могла, что через десяток лет буду делить камеру и микрофон с легендой немецкого футбола. Жизнь интересная вещь", – написала она.
Карьера Швайнштайгера: кратко
- За свою карьеру полузащитник восемь раз выигрывал чемпионат Германии, семь – кубок этой страны, по два раза Суперкубок и Кубок немецкой лиги. Один раз – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также Кубок Англии.
- В составе сборной Германии был чемпионом мира в 2014 году. Защищая ее же цвета, игрок был серебряным и бронзовым призером первенства Европы.