В своем инстаграме Влада призналась, что в детстве и подумать не могла, что когда-то будет брать интервью у такого легендарного футболиста.

"Игру Бастиана Швайнштайгера я впервые увидела в 2006 году на чемпионате мира, когда смотрела матч за третье место между Германией и Португалией. Я хорошо помню, как тогда 22-летний Басти отметился двумя голами и исполнением штрафного, в результате которого у португальцев случился автогол.

Мне тогда было 11 и я подумать не могла, что через десяток лет буду делить камеру и микрофон с легендой немецкого футбола. Жизнь интересная вещь", – написала она.

Карьера Швайнштайгера: кратко