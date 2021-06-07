Подсылают полицейских: Металлисту-1925 могут не дать лицензию для участия в УПЛ

Глава наблюдательного совета Металлист-1925 Сергей Стороженко рассказал, что харьковский клуб может не получить лицензию в УПЛ, несмотря на попадание в проходную топ-3 зону Первой лиги.

Стороженко заявил, что существуют силы, которые явно не желали выхода Металлиста-1925 УПЛ, и всячески саботировали этот процесс.

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"Когда стало очевидным, что несмотря ни на что цель выйти в УПЛ будет выполнена, включились новые силы – честные, справедливые, поступающие всегда исключительно по закону. Это они подсылают полицейских в офис УАФ для изъятия документов по нашему клубу", – сказал он.

Стороженко считает, что люди, которые препятствуют прохождению аттестации, имеют связи в УАФ, из-за чего клуб получает бесчисленное количество траурных писем и замечаний:

Здесь же и не просто так Металлист-1925 стал получать замечания по ряду вопросов при прохождении процедуры аттестации для участия в УПЛ. Причем настолько смешные, что, наверное, самим авторам замечаний было стыдно. И тут же пошли умышленные слухи о продаже клуба, о переименовании, об отсутствии средств для УПЛ и так далее.

Ярославский восстанавливает настоящий Металлист

Металлист 1925 разгромил Кремень (4:0) и оформил последнюю, третью путевку в УПЛ. Остальные две достались Вересу и Черноморцу.

Когда олигарх Ярославский объявил о возрождении Металлиста, городская власть, а также бывший персонал клуба стали считать Металлист-1925 пережитком последних лет, когда в Харькове не было большого футбольного клуба.