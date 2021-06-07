Стороженко заявив, що існують сили, які явно не бажали виходу Металіста-1925 УПЛ, і всіляко саботували цей процес.

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"Коли стало очевидним, що попри все мета вийти в УПЛ буде виконана, включилися нові сили – чесні, справедливі, що надходять завжди виключно по закону. Це вони підсилають поліцейських в офіс УАФ для вилучення документів по нашому клубу", – сказав він.

Стороженко вважає, що люди, які перешкоджають проходженню атестації, мають зв'язки в УАФ, через що клуб отримує незліченну кількість жалобних листів та зауважень:

Тут же і не просто так Металіст-1925 став отримувати зауваження щодо ряду питань при проходженні процедури атестації для участі в УПЛ. Причому настільки смішні, що, напевно, самим авторам зауважень було соромно. І тут же пішли умисні чутки про продаж клубу, про перейменування, про відсутність коштів для УПЛ і так далі.

До слова. Металіст 1925 розгромив Кремінь (4:0) та оформив останню, третю путівку до УПЛ. Інші дві дістались Вересу та Чорноморцю.

Ярославський відновлює справжній Металіст

Коли олігарх Ярославський оголосив про відродження Металіста, міська влада, а також колишній персонал клубу стали вважати Металіст-1925 пережитком останніх років, коли в Харкові не було великого футбольного клубу.