В Новой Каховке ушел под воду стадион Энергии: ужасающие фото после подрыва Каховской ГЭС
Источник:телеграмм Андрея Ермака
В ночь на 6 июня оккупанты в очередной раз доказали, что являются террористами. Россияне взорвали Каховскую ГЭС и побавили тысячи украинцев без дома над головой.
Вода стремительно расходится в ближайшие населенные пункты и уже даже добралась до некоторых районов Херсона. С этих территорий происходит эвакуация жителей. К сожалению, катастрофа погубит украинские городки, унесет жизни украинцев и их домашних любимцев. Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.
К теме "Ссыку*ны боятся контрнаступления": как украинский спорт реагирует на подрыв россиянами Каховской ГЭС
Россияне продолжают уничтожать спортивную инфраструктуру
Ночью Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, чтобы разработать комплекс международных и мер безопасности. Также у Зеленского показали последствия подрыва Каховской ГЭС.
Вода полностью поглотила местный стадион Энергии в Новой Каховке.
Вот так выглядела футбольная арена до подрыва:
Стадион Энергии / Фото Магия света
А так выглядит стадион после террористического преступления России:
Затопленный стадион Энергии / Фото с телеграмма Андрея Ермака
Острее всего на этот терроризм России отреагировал бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля. Он поблагодарил ПВО за сбитые ракеты, припомнил подрыв Каховской ГЭС и призвал украинцев к тишине в теме контрнаступления ВСУ.
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину футбольный клуб Энергия прекратил свое существование. Команда играла во Второй лиге страны.
Затопленный стадион был введен в эксплуатацию еще в 1954 году. Название этого футбольного клуба из Новой Каховки было как раз получено благодаря уже разрушенной Каховской ГЭС, при которой и была сформирована команда.
Местная арена вмещала до четырех тысяч фанатов. Также рядом с главной ареной были искусственные поля и волейбольная площадка. Теперь это все под водой.Важно! О ситуации и новой информации о подрыве Каховской ГЭС можно узнать в материале.