В Новой Каховке ушел под воду стадион Энергии: ужасающие фото после подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня оккупанты в очередной раз доказали, что являются террористами. Россияне взорвали Каховскую ГЭС и побавили тысячи украинцев без дома над головой.

Вода стремительно расходится в ближайшие населенные пункты и уже даже добралась до некоторых районов Херсона. С этих территорий происходит эвакуация жителей. К сожалению, катастрофа погубит украинские городки, унесет жизни украинцев и их домашних любимцев. Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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Ночью Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, чтобы разработать комплекс международных и мер безопасности. Также у Зеленского показали последствия подрыва Каховской ГЭС.

Вода полностью поглотила местный стадион Энергии в Новой Каховке.

Вот так выглядела футбольная арена до подрыва:



Стадион Энергии / Фото Магия света

А так выглядит стадион после террористического преступления России:



Затопленный стадион Энергии / Фото с телеграмма Андрея Ермака

Острее всего на этот терроризм России отреагировал бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля. Он поблагодарил ПВО за сбитые ракеты, припомнил подрыв Каховской ГЭС и призвал украинцев к тишине в теме контрнаступления ВСУ.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину футбольный клуб Энергия прекратил свое существование. Команда играла во Второй лиге страны.

Затопленный стадион был введен в эксплуатацию еще в 1954 году. Название этого футбольного клуба из Новой Каховки было как раз получено благодаря уже разрушенной Каховской ГЭС, при которой и была сформирована команда.

Местная арена вмещала до четырех тысяч фанатов. Также рядом с главной ареной были искусственные поля и волейбольная площадка. Теперь это все под водой.