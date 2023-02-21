В компании волшебных биатлонисток: Пидручный ведет борьбу за звание "Главный сюрприз ЧМ-2023"

Сборная Украины впервые за 14 лет окончила чемпионат мира по биатлону без наград. Только выступление Дмитрия Пидручного стало свежим глотком воздуха в немецком Оберхофе.

В преддверии чемпионата мира-2023 Дмитрий Пидручный перенес операцию на разорванном мениске. Однако успел возобновиться и вернуться к соревнованиям в Оберхофе.

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Как Пидручный выступал на ЧМ-2023

Уже в своей первой личной гонке украинец въехал в цветочную церемонию по итогам спринта. Пидручный стал единственным биатлонистом в топ-6, не выступавшем за Норвегию.

В следующей гонке преследования Дмитрий снова попал в топ-10 – финишировав восьмым. Худшим личным результатом капитана мужской сборной Украины стало 23-е место в последней гонке для мужчин на ЧМ – масс-старте. Но эту гонку все биатлонисты из последних сил, что можно даже сказать о безудержном норвежце Йоханнесе Бе.

Что касается стартов Дмитрия в эстафетах, то здесь дела обстояли гораздо хуже. Подручный с командой только в смешанной эстафете заезжал в топ-10, замкнув как раз десятку лучших.

В мужской эстафете, где Дмитрий на втором этапе поехал на четыре штрафных круга из-за бешеного ветра на огневом рубеже. На финальном протоколе "сине-желтые" заняли лишь 13-е место. Одиночная смешанная эстафета, где выступал Подручный, закончилась для Украины только с 15 местом.

Украинская сборная не получила на ЧМ-2023 в Оберхофе никакой награды, но форма Подручного, недавно только лежавшая на хирургическом столе, приятно удивляет.

Отличие от IBU

Такое выступление украинца отметили в IBU. Дмитрий попал в топ-4 претендентов на звание "Главный сюрприз ЧМ-2023".

В соперниках украинского биатлониста есть три представительницы женского биатлона – итальянка Самуэла Комола, шведка Линн Перссон и представительница Германии Анна Кебингер.

После 10 часов голосования Пидручный идет на третье место. Поклонники биатлона уже отдали украинцу 19% своих голосов. Лидирует в голосовании Линн Персон из Швеции, которая опережает итальянку Комолу всего на 0,5%.

Меньше всего голосов в немке Кебингер - 10,2%.



Текущие результаты голосования / Скриншот из твиттера IBU

Уже 3 марта биатлонный сезон возобновляется. В этот день стартует седьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Место.