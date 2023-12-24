"Есть проблемы": Пидручный оценил свое выступление в первом триместре Кубка мира

Дмитрий Пидручный оценил выступление в первом триместре Кубка мира по биатлону после травмы руки. Капитан мужской сборной Украины по биатлону не до конца доволен своими результатами.

32-летний Дмитрий Пидручный стал лучшим биатлонистом Украины на Кубке мира по итогам первых трех этапов текущего сезона. Капитан и лидер мужской сборной в четырех из пяти гонок финишировал в топ-30, а также был участником мужской эстафеты на этапе в Хохфильцене, где "сине-желтые" финишировали пятыми.

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Пидручный назвал проблему, помешавшую ему показать классные выступления

Дмитрий Пидручный отметил, что не очень доволен своим стартом в сезоне, прежде всего, работой на огневых рубежах.

"Не до конца доволен тем, как сложились мои выступления на двух этапах Кубка мира. Не все сложилось со стрельбой. Есть проблемы, потому что чистой стрельбы практически не было. Именно это помешало побороться за более высокие результаты.

В общем, в физическом плане я доволен, ведь ожидал худшего после такой травмы и пропуска около двух месяцев тренировок. Думаю, что в относительно хорошей форме на данный момент и физически больше доволен", – сказал Пидручный.

Пидручный является чемпионом мира 2019 года в гонке преследования. Золотая награда Дмитрия на мировом первенстве в шведском Эстерсунде – главное достижение независимой Украины в мужском биатлоне.