Подготовка рассчитана на главный матч – против боснийцев, – Забарный о ключевом поединке
Источник:УАФ
Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к ноябрьским матчам. Футболист отметил, что все же главный акцент направлен на игру против Боснии и Герцеговины.
"Нельзя выходить на поле расслабленным"
Игрок сборной уверяет, что хоть и подготовка команды рассчитана на матч против Боснии и Герцеговины, однако расслабляться в поединке с Болгарией не стоит.
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"Готовимся к игре в Одессе. В общем, наша подготовка рассчитана на главный матч — против Боснии и Герцеговины, но с Болгарией будет не такой уж простой поединок. Нужно настраиваться. Все понимают, что выступают за сборную, здесь нельзя выходить на поле расслабленным. Через спарринг будем готовиться к Боснии и Герцеговине, будем моделировать тактическую схему", – отметил Забарный.
По словам Ильи, про сборную своих ближайших соперников им пока мало известно.
О Болгарии тренеры пока не рассказывали. Мы только собрались, хочется пообщаться, поиграть вместе. Будем разбирать болгар.
Не каждый день сборная играет в Одессе, так что фанаты должны прийти и поддержать нас. Мы им только будем благодарны за это,
– сказал Забарный.
Что известно о будущих матчах сборной:
- Уже в четверг 11 ноября Украина сыграет со сборной Болгарии в Одессе на стадионе "Черноморец". Для "сине-желтых" это последний домашний матч в 2021 году.
- Также 16 ноября сборная Украины встретится с командой Боснии и Герцеговины на стадионе "Билино Поле" в Зенице. Игра начнется в 21:45.
- Для обеих команд это была последняя игра в отборе на ЧМ-2022. Украина все еще сохраняет шансы выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
- Шансы "сине-желтых" получить прямую путевку на ЧМ-2022 крайне малы. Украине нужно не только победить боснийцев с большим счетом, но и надеяться на два поражения Франции и ничью в матче Босния и Герцеговина – Финляндия.
- Для того чтобы занять второе место, Украина должна побеждать боснийцев или сыграть с ними вничью, если Финляндия в двух последних матчах не наберет больше, чем 2 очка. Также нужно, чтобы боснийцы не победили финнов.