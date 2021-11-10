Подготовка рассчитана на главный матч – против боснийцев, – Забарный о ключевом поединке

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к ноябрьским матчам. Футболист отметил, что все же главный акцент направлен на игру против Боснии и Герцеговины.

"Нельзя выходить на поле расслабленным"

Игрок сборной уверяет, что хоть и подготовка команды рассчитана на матч против Боснии и Герцеговины, однако расслабляться в поединке с Болгарией не стоит.

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"Готовимся к игре в Одессе. В общем, наша подготовка рассчитана на главный матч — против Боснии и Герцеговины, но с Болгарией будет не такой уж простой поединок. Нужно настраиваться. Все понимают, что выступают за сборную, здесь нельзя выходить на поле расслабленным. Через спарринг будем готовиться к Боснии и Герцеговине, будем моделировать тактическую схему", – отметил Забарный.

По словам Ильи, про сборную своих ближайших соперников им пока мало известно.

О Болгарии тренеры пока не рассказывали. Мы только собрались, хочется пообщаться, поиграть вместе. Будем разбирать болгар.

Не каждый день сборная играет в Одессе, так что фанаты должны прийти и поддержать нас. Мы им только будем благодарны за это,

– сказал Забарный.

Что известно о будущих матчах сборной: