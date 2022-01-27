Подготовка к отбору на ЧМ-2022: Петраков отправится на сборы команд УПЛ
27 января 2022 , 07:47Читати новину українською
Источник:ТК "Футбол"
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отправился в Турцию, где проходит подготовка клубов чемпионата Украины к новому сезону.
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что Петраков поедет в Турцию следить за потенциальными игроками национальной команды.
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"Александр Васильевич отправится в Турцию, где будут проходить сборы клубов УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков лично будет наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах", – сказал Павелко.
Борьба Украины за участие на ЧМ-2022
- Шотландия станет первым соперником "сине-желтых" в плей-офф отбора ЧМ-2022. Матч состоится на глазах родных болельщиков шотландцев.
- Если украинцам удастся праздновать победу, то они проведут еще одну встречу против победителя матча Уэльс – Австрия. Победы в этих двух встречах позволят подопечным Петракова поехать в Катар.
- Из-за этих поединков УАФ перенесли три матча УПЛ.
- Украина со второго места пробилась в плей-офф отбора. Прямую путевку из группы в Катар получила Франция.