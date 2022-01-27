Подготовка к отбору на ЧМ-2022: Петраков отправится на сборы команд УПЛ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков отправился в Турцию, где проходит подготовка клубов чемпионата Украины к новому сезону.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что Петраков поедет в Турцию следить за потенциальными игроками национальной команды.

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"Александр Васильевич отправится в Турцию, где будут проходить сборы клубов УПЛ. Он посетит все тренировки, пообщается с наставниками команд и игроками сборной Украины. Петраков лично будет наблюдать за процессом подготовки игроков на сборах", – сказал Павелко.

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