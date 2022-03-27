Подавали протест, но отнеслись к нему холодно – Бех-Романчук о спорном моменте на ЧМ

Марина Бех-Романчук была близка к тому, чтобы завоевать две медали чемпионата мира в Белграде. Украинская легкоатлетка прокомментировала новые правила и рассказала о отклоненном протесте украинской команды.

Бех-Романчук: Они просто размахивали руками

Марина Бех-Романчук выступила сразу в двух дисциплинах на чемпионате мира – в тройном и прыжке в длину. Украинка в эксклюзивном интервью 24 каналу прокомментировала миллиметровое заступление в коронной дисциплине, которое "забрало" у нее медаль.

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Легкоатлетка рассказала, что команда подавала протест по этому заступу. Но претензии украинцев приняли очень холодно. Бех-Романчук, как и большинство легкоатлетов мира, остались недовольны новыми правилами в их виде спорта.

Мы подавали протест, но отнеслись к нему очень холодно. Они просто размахивали руками, говоря о том, что это новые правила, поэтому уже ничего нельзя сделать. Слышали слова, что новые правила несколько несправедливы по отношению к легкоатлетам, можно сказать даже неточные. Но новая система, поэтому сделать уже никто ничего не смог. Весь спорный процесс несколько затянулся, а в его финале нам сказали, зачем мы спорим, ведь награждение призерок уже состоялось.

– рассказала Марина.

"Мне его бы показали на пластилине и вопрос был бы исчерпан"

Бех-Романчук хотела бы, чтобы правила сменили старые, где был пластилин. На нем было четко видно, был ли замок. Однако спорный момент был не только в попытке украинки. Многие такие спорные эпизоды были в мужской программе по прыжкам в длину.

"Если бы была старая система, когда был брусок, пластилин, то мы могли бы точно выяснить, был ли в этой попытке замок. Мне бы его показали на пластилине и вопрос был бы исчерпан. Сейчас все очень спорно. Именно из-за новых правил много вопросов было на чемпионате мира в мужской длине. Спортсменам это не очень понравилось. Если бы были старые правила в действии, то таких вариаций сделать было бы невозможно. На пластилине было четко видно, было ли заступление", - сказала легкоатлетка.

"Ни в коем случае не вернут те, которые были раньше"

Украинская легкоатлетка не уверена, что протесты сборных дадут хоть какой-то результат.

Думаю, это стоило бы попробовать. Хотя, кажется, они тоже холодно отреагировали бы на такое заявление. Если вспомнить Бриллиантовую лигу, то в последних трех попытках были новые правила. Бывали моменты, которые кто-то мог победить с шестой последней попыткой,

– вспомнила Бех-Романчук.

"Международная федерация легкой атлетики не позволила изменить правила, когда этот вопрос подняли легкоатлеты. Немного правила таки переиграли, но не позволили нам вернуть старые. Думаю, что с этой системой будет что-то подобное. Они постараются ее усовершенствовать, но ни в коем случае не вернут те. , которые были раньше", – добавила украинка.

Напомним, что перед прыжками в длину Бех-Романчук поднялась на пьедестал. Марина завоевала "серебро" чемпионата мира в тройном прыжке.