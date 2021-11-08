Подарки от соперниц: у Свитолиной еще есть шанс поехать на Итоговый турнир WTA
Источник:24 канал
Элина Свитолина еще не упустила все шансы на участие в Итоговом турнире WTA. Отказ и травмы соперниц увеличивают возможность украинской теннисистки поехать в Мексику.
В статусе второй запасной
Еще одна теннисистка отказалась от участия в Итоговом турнире WTA. Представительница Туниса Онс Жабер не поедет в Мексику в качестве запасной. Об этом она сообщила на своей странице в твиттере.
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Однако травма Жабер не позволит ей это сделать. Туниска из-за повреждений была вынуждена сняться с двух турниров.
Мне досадно сообщить, что я не смогу поехать в Гвадалахару в статусе запасной. Мне нужно больше времени, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему сезону. Я очень горжусь достижением и своим лучшим рейтингом в мире – 7! Спасибо за поддержку и до встречи в следующем году!
– написала Жабер.
Это может стать отличным подарком для первой ракетки Украины Элины Светолиной, которая из-за не слишком удачных выступлений в этом сезоне не смогла пробиться на прямую через топ-8 лучших теннисисток. Украинка после этого отказа находится в статусе второй запасной. Первой же является россиянка Анастасия Павлюченкова.
Однако поездка первого номера России тоже под угрозой. Павлюченкова из-за травмы не смогла сыграть в финале Билли Джин Кинг против швейцарских соперниц. Вместо нее на корт вышла Людмила Самсонова – четвертый номер сборной. Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение оппонентки Светолиной.
Также участие в Итоговом турнире уже точно не примет первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. А японка Наоми Осака только недавно возобновила тренировки после продолжительной паузы.Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10-17 ноября.
Участницы Итогового турнира / Скриншот с сайта WTA
Как Свитолина выступала на Итоговых турнирах
- Выступления украинской теннисистки на последнем старте сезона можно назвать очень удачными. В 2018 году Элина торжествовала на Итоговом турнире в Сингапуре. В финале соперницей Свитолиной стала неуступчивая американка Слоун Стивенс. Первую партию украинка даже отдала оппонентке – 3:6. Но уже в двух следующих собралась и победила – дважды по 6:2. Она стала первой украинской теннисисткой, которая получила такое достижение.
- Уже в следующем году Свитолина пробилась на эти соревнования в статусе чемпионки. Но второй раз победить не удалось. В этот раз ее соперницей была австралийка Эшли Барти. Тогда это была их шестая очная встреча, в которой украинка потерпела от австралийки только первое поражение, но произошло это в главном поединке года.
- Свитолина в двух сетах проиграла сопернице – 4:6, 3:6.