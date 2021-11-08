Подарки от соперниц: у Свитолиной еще есть шанс поехать на Итоговый турнир WTA

Элина Свитолина еще не упустила все шансы на участие в Итоговом турнире WTA. Отказ и травмы соперниц увеличивают возможность украинской теннисистки поехать в Мексику.

В статусе второй запасной

Еще одна теннисистка отказалась от участия в Итоговом турнире WTA. Представительница Туниса Онс Жабер не поедет в Мексику в качестве запасной. Об этом она сообщила на своей странице в твиттере.

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Однако травма Жабер не позволит ей это сделать. Туниска из-за повреждений была вынуждена сняться с двух турниров.

Мне досадно сообщить, что я не смогу поехать в Гвадалахару в статусе запасной. Мне нужно больше времени, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему сезону. Я очень горжусь достижением и своим лучшим рейтингом в мире – 7! Спасибо за поддержку и до встречи в следующем году!

– написала Жабер.

Это может стать отличным подарком для первой ракетки Украины Элины Светолиной, которая из-за не слишком удачных выступлений в этом сезоне не смогла пробиться на прямую через топ-8 лучших теннисисток. Украинка после этого отказа находится в статусе второй запасной. Первой же является россиянка Анастасия Павлюченкова.

Однако поездка первого номера России тоже под угрозой. Павлюченкова из-за травмы не смогла сыграть в финале Билли Джин Кинг против швейцарских соперниц. Вместо нее на корт вышла Людмила Самсонова – четвертый номер сборной. Пока неизвестно, насколько серьезное повреждение оппонентки Светолиной.

Также участие в Итоговом турнире уже точно не примет первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти. А японка Наоми Осака только недавно возобновила тренировки после продолжительной паузы.

Итоговый турнир WTA состоится в Мексике 10-17 ноября.

Участницы Итогового турнира / Скриншот с сайта WTA

Как Свитолина выступала на Итоговых турнирах