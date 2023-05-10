Под Бахмутом погиб французский журналист Арман Солдин, в свое время выступавший за Ренн

Война, которую Россия развязала на территории нашего государства, продолжает отнимать жизнь. От вражеского шара не смог отвлечься Арман Солдин.

Недалеко от Бахмута погиб французский видеожурналист AFP. Раньше его жизнь тесно была связана с футболом.

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Арман Солдин простился с жизнью 9 мая. Произошло это в результате российского ракетного удара вблизи населенного пункта Часов Яр на Донетчине. Коллеги из AFP видели это своими глазами. Обстрел произошел недалеко от Бахмута, где идут ожесточенные бои, которые называют "Бахмутской мясорубкой". Лишь 8-9 мая враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Соболезнование семье мужчины выразило едва ли не все французское сообщество, в том числе и футбольное.

Французский журналист был ярым поклонником Ренна. Арман Солдин в свое время успел даже поиграть за "красно-черных". Журналист вышел за команды U-13 и U-15 с 2006-го по 2008-й годы. В частности, и любимый клуб Армана Солдина в своих социальных сетях выразил соболезнования семье журналиста. Ренн вспомнил времена, когда Арман выступал за их коллектив.

Пост Ренна: