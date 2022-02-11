Почувствовала себя той Меркушиной, какой должна быть – биатлонистка о дебюте на Олимпиаде-2022
Источник:"Суспільне Спорт"
Анастасия Меркушина дебютировала на Олимпиаде-2022. Украинская биатлонистка финишировала 24-й в спринте.
Меркушина: Горные этапы всегда удавались лучше
Украинская биатлонистка рассказала о сложностях выступлений на Олимпиаде-2022. Анастасия Меркушина призналась, что при ускорении на тренировке почувствовала проблемы со здоровьем: "Все в глазах темнеет, ты ничего не видишь, ничего не можешь сделать".
К теме Украинка Джима из-за промаха потеряла медаль Олимпиады
На тренировке я ускорилась за Анной Солой. Я за ней сделала несколько шагов – и дальше все, темнота, ничего не помню. Есть такое понятие, как зона ПАНО. У меня с рождения очень высокий этот показатель, поэтому мне горные этапы всегда получались лучше,
– рассказала биатлонистка.
Осталась поражена своим результатом
Украинка призналась, что продемонстрировала довольно "тихий" ход по трассе в спринте. Меркушина старалась не спешить с темпом с первых секунд гонки, а распределить силы по всей дистанции.
Итоговый результат стал приятным сюрпризом для самой украинки. Это заметил главный тренер женской команды Урош Велепец.
Почувствовала себя той Анастасией Меркушиной, которой я должна быть, а не то желе, которое там бегало непонятно что. Это действительно была моя гонка, которую я правильно рассчитала, прошла технически. Единственное, чем недовольна – это промах,
– рассказала Меркушина.
Напомним, Анастасия Меркушина прибыла в сборную вместо Валентины Семеренко, которая досрочно покинула Олимпиаду-2022 из-за ухудшения здоровья.