Почувствовала себя той Меркушиной, какой должна быть – биатлонистка о дебюте на Олимпиаде-2022

Анастасия Меркушина дебютировала на Олимпиаде-2022. Украинская биатлонистка финишировала 24-й в спринте.

Меркушина: Горные этапы всегда удавались лучше

Украинская биатлонистка рассказала о сложностях выступлений на Олимпиаде-2022. Анастасия Меркушина призналась, что при ускорении на тренировке почувствовала проблемы со здоровьем: "Все в глазах темнеет, ты ничего не видишь, ничего не можешь сделать".

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На тренировке я ускорилась за Анной Солой. Я за ней сделала несколько шагов – и дальше все, темнота, ничего не помню. Есть такое понятие, как зона ПАНО. У меня с рождения очень высокий этот показатель, поэтому мне горные этапы всегда получались лучше,

– рассказала биатлонистка.

Осталась поражена своим результатом

Украинка призналась, что продемонстрировала довольно "тихий" ход по трассе в спринте. Меркушина старалась не спешить с темпом с первых секунд гонки, а распределить силы по всей дистанции.

Итоговый результат стал приятным сюрпризом для самой украинки. Это заметил главный тренер женской команды Урош Велепец.

Почувствовала себя той Анастасией Меркушиной, которой я должна быть, а не то желе, которое там бегало непонятно что. Это действительно была моя гонка, которую я правильно рассчитала, прошла технически. Единственное, чем недовольна – это промах,

– рассказала Меркушина.

Юлия Джима завершила спринт в топ-10. Меркушина стала 24-й, а Ирина Петренко замкнула зачетную зону – 40-е место. Все украинки отобрались в гонку преследования.

Напомним, Анастасия Меркушина прибыла в сборную вместо Валентины Семеренко, которая досрочно покинула Олимпиаду-2022 из-за ухудшения здоровья.