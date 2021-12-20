Почти с центра поля: игрок в Германии забил безумный гол со штрафного – видео шедевра

Ганновер 19 декабря принимал Вердер в 18 туре второй по силе лиги Германии. Хозяева забили красивый гол со стандарта.

Красивый гол, которому позавидуют звезды футбола

Первыми в матче забили гости благодаря точному удару Романо Шмида. Полузащитнику Ганновера Себастьяну Керку удалось сравнять цифры на табло.

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Хозяева заработали право на штрафной с очень дальнего расстояния. Стандарт взялся исполнять Керк, но вместо подачи в штрафную он решился на удар. Ни футболисты, прибежавшие на стандарт, ни голкипер Вердера не надеялись на такое решение игрока. Себастьян прямым ударом со штрафного забросил мяч за шиворот вратарю.

Для Керка это взятие ворот стало уже шестым в сезоне-2021/2022. Также в его активе 2 ассиста в 17-ти поединках.

Однако даже такое красивое взятие ворот не помогло Ганноверу удержать хотя бы ничью. после перерыва три мяча влетели в ворота хозяев. В итоге – 1:4 – убедительная победа Вердера.

Ганновер продолжает находиться на дне таблицы – 15 место среди 18 клубов Второй Бундеслиги.

Вердер с 29 очками идет седьмым.

Ганновер – Вердер: видеообзор матча (гол Керка с 0: 13)