Почеттино теряет доверие ПСЖ после недоразумения с Месси: клуб может возглавить Зидан

Главный наставник ПСЖ Маурисио Почеттино вскоре может покинуть тренерское кресло парижан. Его преемником может стать бывший тренер Реала Зинедин Зидан.

Почеттино могут указать на дверь

Руководство ПСЖ определились с кандидатами на пост главного тренера команды на случай отставки Маурисио Почеттино. Одним из приоритетных вариантов рассматривают кандидатуру Зинедина Зидана.

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49-летний специалист работает в парижском клубе с января 2021 года. Контракт Почеттино с французами рассчитан до конца июня 2023 года.

В шорт-лист французского клуба входят Антонио Конте и Йоахим Лев. В ПСЖ хотят видеть более яркую игру игроков на футбольном поле. ПСЖ возглавляет Лигу 1 после 9 матчей. Клуб потерпел лишь одно поражение при восьми победах.

Зидан сидит без работы

Последним место работы Зидана был мадридский Реал, который он возглавлял дважды. 30 июня 2021 года французский специалист покинул "сливочных", которые после его второго прихода в клуб сыграли 114 матчей. С тех пор легендарный футболист находится без работы.

Зидан привел "Королевский клуб" к трем подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубка страны, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.

Почему Почеттино неожиданно может покинуть Париж

Аргентинский специалист теряет доверие руководства клуба. Произошло это после скандального эпизода с Лионелем Месси. Почеттино сменил Лео, который остался недоволен таким решением тренера и не подал ему руку.

После этого брат владельца ПСЖ Халифа бин Хамад Аль-Тани подогрел слухи, что вскоре фанатов ждут перемены в тренерском штабе команды. После поединка с Леоном, который завершился победой парижан со счетом 2:1, он выложил на своей странице в твиттере фото Почеттино с подписью: "Лондон – красивый город. Ты знаешь это". А уже после этого опубликовал фотографию Зидана с подписью: "Легенда".