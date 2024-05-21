Мудрик остался без тренера: Почеттино официально покинул Челси
Источник:ФК Челси
Лондонский Челси объявил об уходе аргентинского тренера Маурисио Почеттино. Специалист отработал лишь один год с командой Михаила Мудрика.
Футбольный клуб Челси и Маурисио Почеттино договорились о расторжении контракта. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
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Почеттино поблагодарили за сезон
Руководство клуба поблагодарило аргентинского тренера за работу в сезоне 2023/24, а также пожелало успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Почеттино также прокомментировал свой уход.
Спасибо группе владельцев Челси и спортивному директору за возможность быть частью истории этого футбольного клуба. Сейчас клуб имеет хорошие возможности для того, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и Европе в последующие годы,
– сказал Почеттино.
Вместе с аргентинцем команду покинул его тренерский штаб.
В новом сезоне Челси будет тренировать новый тренер. Сейчас клуб отказался от комментариев относительно назначения нового главного тренера.
Почеттино во главе Челси
- Аргентинец возглавил Челси летом 2023 года. Почеттино подписал двухлетний контракт в надежде вернуть "пенсионеров" на вершину.
- Однако в течение сезона "пенсионеры" не демонстрировали стабильную игру. В итоге Челси финишировало в турнирной таблице АПЛ на шестом городе, что позволяло лондонцам в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций.