Мудрик остался без тренера: Почеттино официально покинул Челси

Лондонский Челси объявил об уходе аргентинского тренера Маурисио Почеттино. Специалист отработал лишь один год с командой Михаила Мудрика.

Футбольный клуб Челси и Маурисио Почеттино договорились о расторжении контракта. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Почеттино поблагодарили за сезон

Руководство клуба поблагодарило аргентинского тренера за работу в сезоне 2023/24, а также пожелало успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Почеттино также прокомментировал свой уход.

Спасибо группе владельцев Челси и спортивному директору за возможность быть частью истории этого футбольного клуба. Сейчас клуб имеет хорошие возможности для того, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и Европе в последующие годы,

– сказал Почеттино.

Вместе с аргентинцем команду покинул его тренерский штаб.

В новом сезоне Челси будет тренировать новый тренер. Сейчас клуб отказался от комментариев относительно назначения нового главного тренера.

Почеттино во главе Челси