"Я не глупый": тренер Челси прокомментировал замену Мудрика, которая разозлила фанатов "синих"

В воскресенье, 17 марта, состоялись последние четвертьфинальные матчи Кубка Англии. В одном из них Челси на своем поле принимал Лестер.

Хозяева одержали со счетом 4:2. Решающие мячи "синие" забили уже в компенсированное время.

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Аргументация замены от аргентинского тренера

В стартовом составе в этом матче вышел украинский вингер Михаил Мудрик. Он отыграл 78 минут и был заменен на Карни Чуквуемеку.

Эта замена вызвала шквал критики со стороны болельщиков Челси, ведь на поле оставался Рахим Стерлинг, который проваливал игру. Он украл гол у Мудрика, не забил пенальти и испортил кучу моментов.

После финального свистка главный тренер "синих" Маурисио Почеттино объяснил, почему изначально решил заменить украинского футболиста.

Переживаю ли я, что фанаты разозлились на меня? Нет, именно поэтому я и принял такое решение. Я здесь не для того, чтобы делать то, что хотят люди. Кроме того, я не глупый. Я видел как играет Михаил Мудрик, и мы проанализировали, что он устал. Он делал растяжку, и мы подумали, что он не сможет доиграть матч, и тогда мы решили первым заменить украинца, а потом Рахима Стерлинга.

Мы профессионалы и хотим побеждать. Мы будем поддерживать Михаила, Рахима и всех игроков, которые находятся в команде", – заявил Почеттино.

Отметим, что в полуфинале Кубка Англии Челси сыграет на "Уэмбли" с Манчестер Сити, в другой паре встретятся Манчестер Юнайтед и Ковентри Сити.

. Михаил Мудрик в сезоне-2023/2024 сыграл 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Следующий поединок "синие" сыграют 30 марта в 17:00 на "Стэмфорд Бридж" против Бернли.