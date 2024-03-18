Господарі здобули перемогу з рахунком 4:2. Вирішальні м'ячі "сині" забили вже в компенсований час.

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Аргументація заміни від аргентинського тренера

У стартовому складі в цьому матчі вийшов український вінгер Михайло Мудрик. Він відіграв 78 хвилин та був замінений на Карні Чуквуемеку.

Ця заміна викликала шквал критики з боку вболівальників Челсі, адже на полі залишався Рахім Стерлінг, який провалював гру. Він украв гол у Мудрика, не забив пенальті та зіпсував купу моментів.

Після фінального свистка головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно пояснив, чому спочатку вирішив замінити українського футболіста.

Чи переживаю я, що фанати розізлились на мене? Ні, саме тому я й ухвалив таке рішення. Я тут не для того, щоб робити те, що хочуть люди. Крім того, я не дурний. Я бачив як грає Михайло Мудрик, і ми проаналізували, що він втомився. Він робив розтяжку, і ми подумали, що він не зможе дограти матч, і тоді ми вирішили першим замінити українця, а потім Рахіма Стерлінга.

Ми професіонали та хочемо перемагати. Ми будемо підтримувати Михайла, Рахіма та всіх гравців, які знаходяться в команді", – заявив Почеттіно.

Зазначимо, що у півфіналі Кубка Англії Челсі зіграє на "Вемблі" з Манчестер Сіті, в іншій парі зустрінуться Манчестер Юнайтед та Ковентрі Сіті.

Довідка. Михайло Мудрик у сезоні-2023/2024 зіграв 30 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі. Наступний поєдинок "сині" зіграють 30 березня о 17:00 на "Стемфорд Бридж" проти Бернлі.