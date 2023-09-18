"Мудрик становится лучше": наставник Челси назвал качества, которые нужно подтянуть украинцу для успеха

Лондонский Челси уже второй сезон находится в затруднительном положении. Команда не может найти свою игру и находится в нижней половине турнирной таблицы АПЛ.

Свой последний матч в чемпионате подопечные Маурисио Почеттино снова не смогли выиграть. Они сыграли вничью 0:0 с Борнмутом, за который играет Илья Забарный

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Мудрик прогрессирует, но этого еще недостаточно

Наставник Челси после поединка отдельно поговорил об украинском вингере Михаиле Мудрике. Аргентинский специалист отметил прогресс футболиста сборной Украины и назвал качества, которых пока не хватает экс-игроку Шахтера, чтобы засиять в новой команде.

Мудрик становится лучше. Ему еще нужно учиться. Премьер-лига очень быстра, скорость игры здесь невероятная. Я думаю, стоит говорить о лучшем понимании игры, о попытке иногда быть более связанным с командой. Нам нужно дать ему время и инструменты для улучшения в течение сезона,

– заявил Почеттино.

Отметим, что в матче против Борнмута Михаил Мудрик впервые в сезоне-2023/2024 вышел в стартовом составе своей команды. Он провел на поле 63 минуты и создал несколько хороших моментов для партнеров, которые не воспользовались своими шансами.

. В первых 5 турах АПЛ Челси забил всего пять голов – последний раз "синие" так мало забивали на данном отрезке в высшем дивизионе в сезоне-1995/96. Команда занимает 14 место в турнирной таблице. Следующий матч Челси проведет дома против Астон Виллы 24 сентября.