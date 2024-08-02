Не восстановился после Евро-2024: Цыганков может пропустить первый матч Ла Лиги

Виктор Цыганков, вероятно, пропустит первый матч Жироны в сезоне-2024/2025. Украинский футболист даже не приступал к тренировкам с командой.

Виктор Цыганков получил травму на Евро-2024 во время игры за сборную Украины. Игрок продолжает восстанавливаться после полученного повреждения.

Читайте также Необычные цвета для "каталонцев": Жирона представила выездную форму с Цыганковым

Почему Цыганков пропустит первый матч

Украинский футболист еще не начал командные тренировки после полученной травмы на чемпионате Европы. Ожидается, что Цыганков начнет работать по индивидуальной программе на следующей неделе.

В сезоне-2023/2024 Виктор Цыганков сыграл за Жирону 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

Отметим, что Жирона начнет сезон-2024/2025 в Ла Лиге в матче против Бетиса. Поединок состоится 15 августа.