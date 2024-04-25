"Переоценен": легенда Динамо рассказал, почему Мудрик сделал антирекламу украинцам в Европе

Карьера Михаила Мудрика в лондонском Челси развивается не так стремительно и феерично, как все ожидали. Украинец столкнулся с массой критики в свою сторону после того, как его возносили до небес в донецком Шахтере.

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал интерес к Георгию Судакову, которого Шахтер хочет продать солидную сумму, как это сделал с Михаилом Мудриком. Футбольный эксперт сделал негативное заявление в сторону трансфера Мудрика, назвав его переоцененным футболистом.

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Не понимает, что Челси разглядел в Мудрике

Сабо признался, что не впечатлен игрой Судакова. Он отметил его работоспособность, но не видит в его игре хорошей игры в отборе в полузащите. Йожеф Йожефович заявил, что такими сватовством СМИ просто подогревают интерес к футболисту Шахтера, чтобы набить ему трансферную стоимость.

О нем много пишут, но в Шахтере привыкли подогревать интерес к своим футболистам, чтобы дорого их продать, как Мудрика. Но после Мудрика не очень-то хорошо и покупают наших футболистов. Михаил сделал антирекламу нашим игрокам своими выступлениями за Челси,

– заявил Сабо.

Бывший коуч не понимает, куда смотрел лондонский клуб, когда покупал Мудрика, и какие качества в нем разглядели. Сабо заверил, что кроме скорости Михаил не может похвастаться другими футбольными скиллами. Соперники украинца уже давно изучили, как Мудрик играет в моментах один в один, поэтому защитники других клубов АПЛ с легкостью читают все действия левого вингера сборной Украины.

Отметим, что за Судаковым следят сразу несколько клубов АПЛ, в том числе и Челси.

Сложный период карьеры Мудрика в Англии

Напомним, что Мудрик выступает за Челси с января 2023-го года, подписав с "синими" долговременный контракт – до конца июня 2031 года.

Трансфер Михаила стал рекордным для украинского футбола. Челси заплатило за левого вингера 70 миллионов евро плюс еще 30 миллионов в виде бонусов.

С момента перехода украинец не заработал себе статуса стабильного игрока основы, проведя всего в футболке лондонского клуба 53 матча (6 голов и 4 ассиста).

В текущем сезоне-2023/2024 Мудрик уже принял участие в 36 поединках – 6 мячей и 2 голевые передачи.

К слову, игра всего Челси, мягко говоря, не впечатляет. Лондонский клуб идет на 9-м месте в таблице АПЛ, набрав 47 баллов. В предыдущем туре команда Маурисио Почеттино была разгромлена Арсеналом 5:0.

Свой следующий матч Челси проведет 27 апреля на выезде против Астон Виллы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (по киевскому времени).