Шахтер прокомментировал отказ от благотворительного турне в США в поддержку Украины

Футболисты Шахтера "сожгли" в соцсетях, выставляя фото из отпуска в теплых странах. Донецкий клуб сразу же принялся объяснять, как его игроки уехали за границу.

В Шахтере заверили, что футболисты получили разрешение на выезд из Украины для получения визы в США, которые должны были оформляться в Польше. Ведь "горняки" планировали провести благотворительное турне по океану.

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Палкин: А что нам давать, если мы еще окажемся должниками

Однако генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал об изменении планов дончан. По его словам, клубу не удалось договориться с MLS, а лететь в США, чтобы провести всего два матча было бы невыгодно для донецкого клуба. Команда ведь хотела заработать денег на нужды Украины, а не попасть в должники.

Поэтому команда будет готовиться ко второй части сезона в Турции.

Мы вели переговоры с MLS, были некоторые договоренности. Однако начали мы "плыть" по датам - пошло разногласие. Понимали, что, поехав в США, мы максимум проведем там 2 игры. А сугубо экономически получалось, что мы будем в убытках. Мы же хотели туда ехать, чтобы заработанные деньги отдать на армию, беженцам, для народа Украины,

– рассказал Палкин.

"А что нам давать, если мы еще окажемся должниками? Там просто посчитали и поняли, что экономически мы не вписываемся в бюджет. Если бы было больше игр, мы бы поехали. Нам нужно было по меньшей мере 4 матча, и тогда мы бы однозначно ехали. А да, не сложилось. В Турции будем готовиться", – добавил гендиректор донецкого клуба.

Шахтер вел переговоры с тремя американскими клубами – Интером Майами, Далласом и Ди Си Юнайтед.

Первую часть сезона команда Игоря Йовичевича закончила на втором месте в УПЛ, уступая лишь 5 баллов лидеру украинского первенства Днепра-1. Шахтер набрал 30 очков за 13 сыгранных матчей.

В еврокубках "горняки" продолжат свои выступления в плей-офф Лиги Европы.

Шахтер уезжал за границу для проведения благотворительных матчей в поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения России. Тогда "горняки" собрали для страны 25,6 миллионов гривен.