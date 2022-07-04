Роналду не прибыл в расположение Манчестер Юнайтед: в чем причина
Источник:Manchester Evening News
В понедельник, 4 июля, сборники Манчестер Юнайтед должны вернуться в расположение клуба, чтобы начать предсезонную подготовку. Однако Криштиану Роналду не присоединится к команде в Кэррингтоне.
Не приехал по семейным обстоятельствам
СМИ отмечают, что звездный португалец не прибыл в подходящее время по семейным обстоятельствам. МЮ принял это объяснение.
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Когда ждать форварда – не уточняется.
Хотя ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед. Звездный португалец планировал покинуть команду еще в зимнее трансферное окно.
Роналду уведомил руководство команды о своем желании уйти, если поступит приемлемое предложение. Он хочет продолжать выступления в Лиге чемпионов.
Однако у МЮ другие планы, клуб не намерен отпускать португальского форварда и рассчитывает на него в следующем сезоне.
Португалец попросил отпустить его, если клуб получит компенсацию, которая устроит МЮ. Он хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры. "Красные дьяволы" не смогли пробиться в ЛЧ по итогам сезона.
Возвращение Роналду в МЮ
- 37-летний португалец присоединился к "красным дьяволам" прошлым летом.
- В прошедшем сезоне он сыграл в футболке МЮ 39 матчей во всех турнирах и забил 24 гола при 3 результативных передачах.