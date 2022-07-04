Роналду не прибыл в расположение Манчестер Юнайтед: в чем причина

В понедельник, 4 июля, сборники Манчестер Юнайтед должны вернуться в расположение клуба, чтобы начать предсезонную подготовку. Однако Криштиану Роналду не присоединится к команде в Кэррингтоне.

Не приехал по семейным обстоятельствам

СМИ отмечают, что звездный португалец не прибыл в подходящее время по семейным обстоятельствам. МЮ принял это объяснение.

Читайте також Кріштіану Роналду і справа про зґвалтування: футболіст вимагає компенсацію з адвоката моделі

Когда ждать форварда – не уточняется.

Хотя ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть Манчестер Юнайтед. Звездный португалец планировал покинуть команду еще в зимнее трансферное окно.

Роналду уведомил руководство команды о своем желании уйти, если поступит приемлемое предложение. Он хочет продолжать выступления в Лиге чемпионов.

Однако у МЮ другие планы, клуб не намерен отпускать португальского форварда и рассчитывает на него в следующем сезоне.

Португалец попросил отпустить его, если клуб получит компенсацию, которая устроит МЮ. Он хочет играть в Лиге чемпионов до конца карьеры. "Красные дьяволы" не смогли пробиться в ЛЧ по итогам сезона.

Возвращение Роналду в МЮ