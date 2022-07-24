Ракицкий выбрал Турцию: почему сорвалось возвращение защитника в Шахтер после побега из России

Украинский защитник Ярослав Ракицкий наконец-то определился с новым клубом после бегства из россии. Футболист продолжит карьеру в турецком Адане Демирспоре.

Решение выбирали всей семьей

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, почему сорвался трансфер Ярослава Ракицкого в Шахтер. По его словам, защитник вместе с семьей отказался от возвращения в донецкий клуб.

Читайте также Легенда Карпат и Шахтера станет новым тренером Металлиста, – Бурбас

Вроде бы раньше шла речь, что "горняки" хотели вернуть бывшего защитника сборной Украины на место Николая Матвиенко, который интересовался нидерландский Аякс. Но интерес нидерландцев остался на уровне слухов, поэтому Шахтер перестал думать о возвращении Ракицкого.

Сам Ракицкий решил выбрать более стабильный вариант своей карьеры. Ведь чемпионат Украины должен стартовать 23 августа. Но неизвестно, что ударит в голову российских кафиров.

Ярослав прокомментировал переход в чемпионат Турции в своем инстаграмме: "Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача – помочь команде добиться самых высоких результатов!".

Ракицкий бежал из России и мог вернуться в УПЛ