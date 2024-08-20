Мбаппе не ушел с миром: ПСЖ может остаться без еврокубков из-за экс-нападающего

ПСЖ могут дисквалифицировать из Лиги чемпионов сезона-2024/2025. У клуба могут возникнуть проблемы из-за жалобы бывшего игрока, Килиана Мбаппе.

В конце сезона-2023/2024 Килиан Мбаппе покинул ПСЖ в статусе свободного агента. Игрок перешел в мадридский Реал.

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Почему ПСЖ имеет проблемы из-за Мбаппе

Нападающий сборной Франции обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги Франции и УЕФА через Французскую футбольную федерацию с требованием заставить ПСЖ выплатить ему задолженность в размере 55 миллионов евро. Эта сумма была предусмотрена Мбаппе согласно контракту с парижанами.

Представители Килиана Мбаппе требуют от ПСЖ средства из трех источников – последней трети подписного бонуса, зарплаты за апрель-июнь и выплаты за тот же период за этический бонус.

Из-за жалобы игрока французская ПФЛ может наложить трансферный бан на клуб, а также лишить команду лицензии УЕФА. В частности, в случае второго варианта, ПСЖ останется без еврокубков. Если задолженность подтвердится, то парижане не пройдут лицензирование для участия в Лиге чемпионов.

Отметим, что это уже не первый конфликт француза с руководством ПСЖ. Ранее Килиан поссорился с президентом парижан из-за того, что решил перейти в Реал, хотя обещал продлить контракт с парижским клубом.