Муж Светолиной снялся с матча в Монреале из-за досадной травмы: болезненное видео

Гаэль Монфис, муж Элины Светолиной, вернулся на корт после проблем с пяточной шпорой. Но его возвращение оказалось не очень продолжительным. Французский теннисист получил травму на турнире в Монреале.

Досадная травма по возвращении на корт

35-летний теннисист не смог доиграть матч 1/8 финала турнира в Монреале. Соперником Гаэля Монфиса был британец Джек Дрейпер, сообщает 24 канал.

Интересно прочитать Мне не терпится увидеть свою дочь, – муж Светолиной готовится впервые стать отцом

Первый сет прошел не по плану мужа Элины Светолиной, который взял всего два гейма из восьми. В итоге – 2:6 в пользу Дрейпера.

Дальше на теннисном корте последовала настоящая трагедия для француза. В одном из розыгрышей второй партии Монфис неудачно поставил ногу и упал на корт. Монфис получил травму стопы правой ноги. Дрейпер помог Гаэлю подняться, но покидал корт француз на без посторонней помощи, но прихрамывая.

Монфис снялся с матча после 0:2 в пользу соперника во втором сете.

Монфис получил травму: смотрите видео

Французский теннисист прокомментировал травму в своем твиттере и заявил, что попытается как можно скорее вернуться на корт даже после первого первого медицинского осмотра. Монфис хочет улететь в Европу, где будет иметь консультацию с врачами.

Гаэль Монфис остается первой ракеткой Франции, занимая 20 место в рейтинге ATP. В текущем сезоне одержал один трофей, одержал 12 побед и потерпел 6 поражений. В этом сезоне заработал почти 650 тысяч долларов призовых.

Напомним, что Свитолина из-за беременности приостановила теннисную карьеру. В октябре у спортивной семьи родится девочка.